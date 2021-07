La politica italiana sta diventando sempre più americana. L’analisi del prof. Diletti (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Italia e l’America, politicamente parlando. O, meglio, il processo di americanizzazione della politica italiana. “Ormai è in corso da trent’anni”, ha commentato il professore di Scienza politica all’Università Sapienza di Roma Mattia Diletti, considerato tra i principali esperti di think tank nel nostro Paese. Un fenomeno che oggi si articola in due binari principali: le tecniche e gli strumenti da un lato e le questioni di policy dall’altro. “Ma si deve sempre considerare che si tratta di due mondi diversi: non basta agitare lo scintillio americano per funzionare nel ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Italia e l’America,mente parlando. O, meglio, il processo di americanizzazione della. “Ormai è in corso da trent’anni”, ha commentato ilessore di Scienzaall’Università Sapienza di Roma Mattia, considerato tra i principali esperti di think tank nel nostro Paese. Un fenomeno che oggi si articola in due binari principali: le tecniche e gli strumenti da un lato e le questioni di policy dall’altro. “Ma si deveconsiderare che si tratta di due mondi diversi: non basta agitare lo scintillio americano per funzionare nel ...

