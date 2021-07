La petizione di Italia-Inghilterra, Marchisio: “dove si firma? La rivinciamo altre mille volte” (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Inghilterra è ancora sotto shock per la sconfitta in finale di Euro 2021 contro l’Italia, l’ultimo atto della competizione si è deciso dopo la lotteria dei calci di rigore. Nel complesso può essere definito un risultato giusto, la squadra di Southgate ha pensato solo a difendersi dopo il gol del vantaggio di Shaw, nel secondo tempo è arrivato il pareggio di Leonardo Bonucci. Subito dopo il match è stata presentata una petizione per rigiocare il match, sono arrivate ben 150.000 firme: l’accusa principale è nei confronti del fallo di Chiellini che ha fermato con le maniere forti Saka. Sull’argomento è arrivato anche il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 luglio 2021) L’è ancora sotto shock per la sconfitta in finale di Euro 2021 contro l’, l’ultimo atto della comsi è deciso dopo la lotteria dei calci di rigore. Nel complesso può essere definito un risultato giusto, la squadra di Southgate ha pensato solo a difendersi dopo il gol del vantaggio di Shaw, nel secondo tempo è arrivato il pareggio di Leonardo Bonucci. Subito dopo il match è stata presentata unaper rigiocare il match, sono arrivate ben 150.000 firme: l’accusa principale è nei confronti del fallo di Chiellini che ha fermato con le maniere forti Saka. Sull’argomento è arrivato anche il ...

