La nuova Bce stoppata dal virus. Le ultime mosse di Lagarde

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 22 luglio 2021) La variante Delta convince la Bce a mantenere una politica monetaria accomodante ancora per un po’ tempo. Le decisioni del board di oggi relative alla forward guidance sui tassi ufficiali non sono state prese all’unanimità, com’è accaduto per la revisione della strategia, ma comunque a larghissima maggioranza, il che vuol dire che anche l’ala “dura” di Francoforte si è ammorbidita di fronte all’evoluzione della pandemia che non fa presagire un’uscita a stretto giro. La presidente Christineha ribadito che sara “paziente” nel rialzare i tassi e ha agganciato le indicazioni prospettiche al nuovo obiettivo dell’inflazione al 2 per cento. Gli eventuali aumenti del ...