La novità di Instagram per migliorare la sicurezza degli account (Di giovedì 22 luglio 2021) Instagram punta alla sicurezza dei suoi membri e in particolare di quelli che hanno subito un'intrusione nel loro account o, nel peggiore dei casi, addirittura una completa manomissione del profilo. Dal controllo delle informazioni del profilo all'aggiornamento dei dati di contatto, così come il monitoraggio delle attività di login, questa nuova funzione battezzata come «Security Checkup» prevede una serie di passaggi utili per mettere in sicurezza un account.

