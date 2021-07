La Malesia sospende i vaccini cinesi dopo le tensioni nel Mar Cinese Meridionale

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 luglio 2021) Fuori CoronaVac, dentro Pfizer. Il ministero della salute dellaha deciso che non acquisterà nuove dosi del vaccinoprodotto da Sinovac. Al suo posto arriveranno almeno 45 milioni di fiale del vaccino mRNA di Pfizer-BioNTech. Lasi era assicurata 16 milioni di dosi del siero, somministrate oggi per circa metà. Le dosi nei magazzini saranno utilizzate adesso per fornire la seconda dose a chi ha già ricevuto la prima iniezione. Sulla decisione delle autorità di Kuala Lumpur pesano i dubbi sulla reale efficacia di CoronaVac, adesso confermati (pare) da uno studio dell’Università di Hong Kong. Ma ...