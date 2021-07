La maledizione delle Olimpiadi di Tokyo colpisce ancora

(Di giovedì 22 luglio 2021) Bisognerebbe mettersi nei panni di Seiko Hashimoto, presidente del comitato organizzatore dei Giochi olimpici di2020, che per l’ennesima volta, a un giorno dalla cerimonia d’apertura, è stata costretta ad annunciare l’ennesimo licenziamento. Si tratta questa volta del famoso comico Kentaro Kobayashi, che aveva la responsabilità di dirigere lo spettacolo di apertura e chiusura. Da qualche settimana sui social network circola parecchio un vecchio sketch del duo di cui fa parte Kobayashi, i Rahmens. Nel video di ventitré anni fa, la coppia comica scherza sull’Olocausto. Un’ironia inaccettabile per le associazioni ...

Poi è arrivata la cerimonia d'apertura e chiusura - spettacoli da 8,5 milioni di euro. Un mese dopo Mori, Hiroshi Sasaki è stato costretto alle dimissioni per aver suggerito, in una ... Uno dei paesi più conservatori e meno inclusivi d'Asia si trova a fare i conti con i riflettori internazionali. Al di là della pandemia, la prima lezione per Tokyo è: il mondo è cambiato, e se qualcun ...