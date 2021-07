La maglia Away della Juventus celebra la scena underground di Torino (Di giovedì 22 luglio 2021) Le giovani sottoculture di Torino sulla maglia Away della Juventus. Dalla collaborazione tra il club bianconero, adidas e il torinese C2C Festival (precedentemente noto come Club To Club), uno dei festival di musica avant-pop più importanti al mondo, è nata una divisa senza precedenti. I toni dark della maglia – corredati dalle tre strisce del brand tedesco e un template diverso da quelli del passato – sono un richiamo alla scena underground del capoluogo piemontese: un modo per celebrare proprio il legame ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 luglio 2021) Le giovani sottoculture disulla. Dalla collaborazione tra il club bianconero, adidas e il torinese C2C Festival (precedentemente noto come Club To Club), uno dei festival di musica avant-pop più importanti al mondo, è nata una divisa senza precedenti. I toni dark– corredati dalle tre strisce del brand tedesco e un template diverso da quelli del passato – sono un richiamo alladel capoluogo piemontese: un modo perre proprio il legame ...

Advertising

juventusfc : Ispirato dal mondo della notte e della musica ???? Ispirato da Torino ?? Ladies and Gentlemen, date il benvenuto al K… - TorinoFC_1906 : #EternaAmistad ?? #EternaAmicizia ?????? La maglia away celebra l’eterna amicizia che ci lega al @RiverPlate dal 26… - Atalanta_BC : Da #BergAMO all'Europa! ?? Ecco la nostra seconda maglia gara 2021/22! ?? From Bergamo to Europe! ????? Introducing… - 1200_mn_ : RT @juventusfc: Ispirato dal mondo della notte e della musica ???? Ispirato da Torino ?? Ladies and Gentlemen, date il benvenuto al KIT AWAY… - ArmyLoveJu : RT @juventusfc: Ispirato dal mondo della notte e della musica ???? Ispirato da Torino ?? Ladies and Gentlemen, date il benvenuto al KIT AWAY… -