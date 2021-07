La Juve Stabia si tuffa nella nuova stagione e annuncia l’arrivo di Donati

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Parte ufficialmente la2021/22 della S.S.. Questa mattina, il gruppo squadra ha svolto le visite mediche presso il Centro Medico Porpora, sito in via Tavernola, 195 a Castellammare di, del Dottor Giovanni Porpora. Il Dottor Porpora, professionista di grande importanza, ha completato il ciclo di controlli con la sua équipe, il medico dello sport Giuseppe Aucello e il nutrizionista Saverio Mascolo. Nel frattempo il club gialloblu ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione in prestito dall’Empoli del ...

Per lui una lunga trafila nel settore giovanile della, fino all'esordio lo scorso anno in prima squadra nel match contro il Pisa di Coppa Italia. Adesso lo attende l'avventura in ...Laha piazzato un colpo in porta: i campani hanno preso il portiere classe '99 Edoardo Sarri ; al contrario, il Foggia ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale con Fumagalli .La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dall’Empoli, del difensore Francesco Donati, classe ’01. Il calciatore, nat ...La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dall’Empoli, del difensore Francesco Donati, ...