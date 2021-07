La gestione professionale degli immobili: un modo per ovviare al problema degli adempimenti amministrativi, fiscali e legislativi (Di giovedì 22 luglio 2021) In Italia la casa ha un valore particolare non solo per l’importanza che gli si attribuisce, legata a motivi culturali, ma anche per la grande disponibilità di immobili presenti nella Penisola (secondo una ricerca pubblicata non molto tempo fa ce ne sarebbe 1,2 per ogni cittadino). Il mattone rappresenta anche uno dei tanti asset nei quali poter investire i propri risparmi purché si abbiano le competenze e le conoscenze necessarie per sfruttare al meglio le enormi potenzialità che questo tipo di investimento offre. Saper gestire una proprietà immobiliare però non è da tutti. Le normative attualmente vigenti in materia sono molteplici e complesse e chi non ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) In Italia la casa ha un valore particolare non solo per l’importanza che gli si attribuisce, legata a motivi culturali, ma anche per la grande disponibilità dipresenti nella Penisola (secondo una ricerca pubblicata non molto tempo fa ce ne sarebbe 1,2 per ogni cittadino). Il mattone rappresenta anche uno dei tanti asset nei quali poter investire i propri risparmi purché si abbiano le competenze e le conoscenze necessarie per sfruttare al meglio le enormi potenzialità che questo tipo di investimento offre. Saper gestire una proprietàare però non è da tutti. Le normative attualmente vigenti in materia sono molteplici e complesse e chi non ...

