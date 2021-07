La Germania punta sul ferro, maxi piano per rinnovare la rete di trasporto (Di giovedì 22 luglio 2021) La Germania riapre 20 tratte di ferrovie dismesse per un totale di 245 chilometri. Dopo un’analisi dei 1.300 chilometri di linee ferroviarie non più in uso, le Deutsche Bahn hanno annunciato che saranno ripristinate 20 tratte. ? il primo di una serie di interventi infrastrutturali dell’ambizioso piano del governo federale per la mobilità sostenibile. Con un investimento di 12,7 miliardi di euro, oltre all’aumento della dotazione annuale prevista per finanziare gli interventi sulle ferrovie tedesche, la Germania punta a raddoppiare il numero dei passeggeri su treno entro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Lariapre 20 tratte divie dismesse per un totale di 245 chilometri. Dopo un’analisi dei 1.300 chilometri di lineeviarie non più in uso, le Deutsche Bahn hanno annunciato che saranno ripristinate 20 tratte. ? il primo di una serie di interventi infrastrutturali dell’ambiziosodel governo federale per la mobilità sostenibile. Con un investimento di 12,7 miliardi di euro, oltre all’aumento della dotazione annuale prevista per finanziare gli interventi sullevie tedesche, laa raddoppiare il numero dei passeggeri su treno entro ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @HuffPostItalia: La Germania punta sul ferro, maxi piano per rinnovare la rete di trasporto - HuffPostItalia : La Germania punta sul ferro, maxi piano per rinnovare la rete di trasporto - sportface2016 : #Tokyo2020 Italbasket: #Sacchetti e #Fontecchio sono sereni in vista dell'esordio con la Germania - simoneviva18 : @dt_della_mancha @thenevernervus @iulius1980 @lucianocapone In pratica difficilmente lo fanno, ma in punta di dirit… - emazzucco : Diario di bordo: XV giorno Primo confine nazionale superato #Austria Le sensazioni sono positive. Il morale è alt… -