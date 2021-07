La Galleria Nazionale dll’Umbria riapre con un laboratorio di restauro ed un’ attenzione maggiore al “green”

(Di giovedì 22 luglio 2021) È stato presentato giovedì 22 luglio 2021 a Perugia da Marco Pierini, direttore delladell’Umbria, il progetto di riallestimento del percorso espositivo del museo umbro, nato nel 2016 con l’attribuzione di un finanziamento di 5 milioni di euro da parte del Fondo Sviluppo e Coesione. L’ultimo riallestimento delladell’Umbria, eseguito in due fasi tra il 2002 (terzo piano) e il 2006 (secondo piano), ne ha configurato l’attuale volto con esiti certamente apprezzabili per eleganza e coerenza delle soluzioni. Il progetto di riallestimento, firmato da Daria Ripa di Meana e Bruno Salvatici, ...

