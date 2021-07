La gaffe di Confindustria sul Green Pass per lavorare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : gaffe Confindustria

il Giornale

Ma Michetti - primasu quanto è igienico il saluto romano in tempi di Covid - non è ... sceglie il più populista: il 'tribuno folk', non il classico rappresentante -, Confcommercio, ...Non solo: tra loro, quelli che si fermano [?] Orlando vs" "Polemiche infondate" ... cantanti e social: il calcio "buono" è una finta Le donne no "(e dimissioni) del dg della ...Una lettera interna prevede anche la sospensione dello stipendio. Ma senza l'obbligo vaccinale non è ipotizzabile ...