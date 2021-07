La FIA vieta l' entrata in direzione gara | dai Commissari solo se convocati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FIA vieta

Motorsport.com Italia

Leggi anche - Squalifica Corberi confermata in appello dal Tribunale... il quale detiene un'ampia maggioranza in Parlamento, e chela cosiddetta propaganda gay: ...hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per pagargli la multa un po' ipocrita inflitta dalla),...Al di là dei dirigenti della FIA, dal prossimo GP ci si potrà recare dai commissari solo previa approvazione o a seguito di una convocazione.L’incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, occorso a Silverstone lo scorso weekend, sembra destinato a fare giurisprudenza. Non tanto per quanto concerne la discussa dinamica del contatto in pis ...