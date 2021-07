La depilazione facile d’estate

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tra le cose che in molte non riescono a non lasciare andare, nonostante il lungo periodo di attitudine #idontcare che ci ha portato la pandemia, c’è la depilazione. Sì è vero c’è il movimenti #bodyhairpositive che aiuta a non sentirsi in colpa se qualche pelo compare sul corpo o sul viso, ormai non ne facciamo più un grande dramma. Ma per chi a una depilazione perfetta non vuole rinuncaire oggi co sono tantissimi metodi che permettono di raggiungere l’obiettivo in città e in vacanza senza particolare sforzo e in poco tempo.