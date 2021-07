La Cina sta cercando di sabotare la seconda fase di indagini sulle origini di Covid-19 (Di giovedì 22 luglio 2021) Il governo cinese ha rifiutato di cooperare con la seconda fase di indagine sulle origini del Covid-19, respingendo le richieste dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di inviare una nuova squadra di esperti per controllare i laboratori della città di Wuhan, epicentro della pandemia. La Cina ha infatti rifiutato di tenere in considerazione l’ipotesi secondo cui il virus possa essersi diffuso a causa di un errore avvenuto in uno di questi laboratori, reputando il nuovo piano di ricerca dell’Oms come contrario al “buon senso” e alla scienza. Le origini del virus del ... Leggi su wired (Di giovedì 22 luglio 2021) Il governo cinese ha rifiutato di cooperare con ladi indaginedel-19, respingendo le richieste dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di inviare una nuova squadra di esperti per controllare i laboratori della città di Wuhan, epicentro della pandemia. Laha infatti rifiutato di tenere in considerazione l’ipotesi secondo cui il virus possa essersi diffuso a causa di un errore avvenuto in uno di questi laboratori, reputando il nuovo piano di ricerca dell’Oms come contrario al “buon senso” e alla scienza. Ledel virus del ...

