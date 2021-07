La Cina ha il coraggio di lamentarsi: 'La seconda indagine dell'Oms a Wuhan è un atto di arroganza' (Di giovedì 22 luglio 2021) Un'altra missione di ricerca delle origini del Covid in Cina, alludendo a una "fuga di laboratorio" a Wuhan, mostra "arroganza verso la scienza". Lo ha affermato Zeng Yixin, numero due della ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) Un'altra missione di ricercae origini del Covid in, alludendo a una "fuga di laboratorio" a, mostra "verso la scienza". Lo ha affermato Zeng Yixin, numero duea ...

