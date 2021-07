La ciliegina... sul guardaroba (Di giovedì 22 luglio 2021) Non solo righe, vichy e pois. Tra le stampe dell’estate 2021 troviamo anche quelle alla frutta, un inno al gusto di stagione e al colore. Ciliegie su bluse e borse, fragole come orecchini, mandarine sulla gonna e portachiavi a forma di banana. Pronte ad assaporare la moda della bella stagione? Frutta di stagione per le stampe estate 2021 guarda le foto La tendenza: fantasia fruttate Golose come una ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 luglio 2021) Non solo righe, vichy e pois. Tra le stampe dell’estate 2021 troviamo anche quelle alla frutta, un inno al gusto di stagione e al colore. Ciliegie su bluse e borse, fragole come orecchini, mandarine sulla gonna e portachiavi a forma di banana. Pronte ad assaporare la moda della bella stagione? Frutta di stagione per le stampe estate 2021 guarda le foto La tendenza: fantasia fruttate Golose come una ...

Advertising

MMoretti24 : Onore a Giannis. Mai stato un suo fan sul lato tecnico, ma impossibile non ammirarne la parabola a livello umano, u… - quaranta_vito : Questa pacchianata sul camion è la ciliegina sulla torta ?? #BritishGP - Sms_Ita : La #Nazionale ha saputo cogliere i grandi risultati sul campo per crescere sui social e creare contenuti di qualità… - Lordskary : Mollami, te ti amo per principio. Il principio è che sei bona come un budino al cioccolato, mi piaci da farmi rinco… - MariangelaBona6 : @lupovittorio42 Ma questa è solo la ciliegina sulla torta sul groppo hanno molti più motivi x vergognarsi e sparire -