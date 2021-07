Krys K rilascia il singolo hiphop/R&B “Kiss”!

Leggi su thegametv

(Di giovedì 22 luglio 2021) Ci siamo imbattuti in un’artista indipendente di nomeK che l’artista multi-platino “Ne-Yo” ha recentemente condiviso sui suoi social! Ne-Yo l’ha intervistata e ha suonato la musica didavanti a milioni di fan! L’abbiamo contattata per sapere di più su di lei e sulla sua musica. Cosa ti ha spinto a diventare un’artista e come hai iniziato a fare musica? Mia madre ha detto che sono venuta qui cantando, quindi credo di aver sempre saputo che una sorta di abilità artistica era invidiabile nella mia vita. Sono cresciuta cantando in chiesa, ma all’inizio non volevo farlo professionalmente. Volevo essere una cardiologa pediatrica che avrebbe ...