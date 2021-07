Koopmeiners: “Sono in trattativa con diversi club. Ho avvertito l’AZ Alkmaar” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il centrocampista dell’AZ Alkmaar Teun Koopmeiners, che come vi abbiamo raccontato piace molto all’Atalanta, ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista a Voetbalzone. Ecco le parole del giocatore: “Sono in trattativa con diversi club e finora le conversazioni stanno andando bene. Sono tutte opzioni gradite e l’ho fatto presente anche all’AZ. Loro sanno di quali club si trattano. Ho detto al club con chi sto parlando e come stanno andando le cose. Inizierò la nuova stagione con ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Il centrocampista delTeun, che come vi abbiamo raccontato piace molto all’Atalanta, ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista a Voetbalzone. Ecco le parole del giocatore: “incone finora le conversazioni stanno andando bene.tutte opzioni gradite e l’ho fatto presente anche al. Loro sanno di qualisi trattano. Ho detto alcon chi sto parlando e come stanno andando le cose. Inizierò la nuova stagione con ...

