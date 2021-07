Konami | Neymar Jr come ambasciatore della serie eFootball PES!

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tramite comunicato stampa,ha annunciato che il prossimoPES e di tutti i titoli calcistici dell’azienda sarà niente meno cheJr Nella giornata di ieri,ha mostrato, con un nuovo trailer, la direzione che prenderà ladi Pro Evolution Soccer dal prossimo capitolo in poi. Considerata una vera e propria evoluzione nel campo dei videogiochi sul calcio, PES si trasforma ine passa dall’essere un titolo a pagamento a un servizio free-to-play. Un game as a service in ...

Commenta per primo La fine di un'era: addio alla serie PES .ha svelato il trailer di eFootball , il titolo calcistico per il 2022 pronto a competere con ... Lionel Messi ei frontman, ...... Xbox One, PC, mobile Sviluppatore:Publisher:Il nuovo calcio secondopartirà ... con l'annuncio di nuove licenze in esclusiva e nuovi brand ambassador oltre Lionel Messi e...Un’altra grande novità riguarda invece il formato in cui sarà distribuito: eFootball sarà infatti totalmente gratis, come svelato dalla stessa Konami con il trailer dell’annuncio. Il giorno prima è ...Tramite comunicato stampa, Konami ha annunciato che il prossimo ambasciatore della serie eFootball PES sarà niente meno che Neymar Jr.