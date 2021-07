Kessie protagonista alle Olimpiadi | segna e regala il successo alla Costa D’Avorio

Advertising

STnews365 : Tokyo 2020, calcio: Costa d'Avorio-Arabia Saudita 2-1, a segno Kessie. Il milanista protagonista nell'esordio vitto… -

Ultime Notizie dalla rete : Kessie protagonista

Ottima notizia per Stefano Pioli , che ad agosto avrà a disposizione ungià in grande forma e pronto per una nuova stagione daPedri, dopo un Europeo da, è pronto ad indossare la veste del trascinatore anche a ... Franck, dopo la sua migliore stagione con la maglia del Milan, vuole guidare la sua selezione ...Franck Kessié ha bagnato il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo con un gol bellissimo. Prestazione superlativa quella del centrocampista del Milan, per trascinare la Costa d’Avorio al successo sull’Ar ...Il Presidente non sbaglia. Indossa la maglia della Costa d'Avorio come quella del Milan, i consueti pantaloncini a vita bassa, tratta lo ?Yokohama Stadium come ...