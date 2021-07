Kanye West, arriva il nuovo album «Donda» (Di giovedì 22 luglio 2021) Rieccolo, Kanye West. Questa volta, (fortunatamente), il rapper torna a far parlare di sé per la sua musica, non per le sue aspirazioni presidenziali o per gossip riguardanti la sua salute mentale o il divorzio da Kim Kardashian. La notizia, infatti, è che è imminente di Donda, il decimo album di Kanye West, dedicato alla madre scomparsa nel 2007. A stile, Kanye West è sempre fedele a sé stesso: nel 2016 aveva presentato il disco The Life Of Pablo a una sfilata al Madison Square Garden, nel 2016, mentre due anni dopo aveva invitato giornalisti e celebrità ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Rieccolo,. Questa volta, (fortunatamente), il rapper torna a far parlare di sé per la sua musica, non per le sue aspirazioni presidenziali o per gossip riguardanti la sua salute mentale o il divorzio da Kim Kardashian. La notizia, infatti, è che è imminente di, il decimodi, dedicato alla madre scomparsa nel 2007. A stile,è sempre fedele a sé stesso: nel 2016 aveva presentato il disco The Life Of Pablo a una sfilata al Madison Square Garden, nel 2016, mentre due anni dopo aveva invitato giornalisti e celebrità ...

