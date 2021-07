Juventus | ufficiale | Padoin nello staff di Allegri “Bentornato”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Simoneda oggi è ufficialmente parte dellotecnico, in qualità di collaboratore“. Così laannuncia il ritorno dialla Continassa in una nota pubblicata giovedì. “Si tratta di un graditissimo ritorno – si legge ancora nella nota -, in quantoha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016, vincendo 5 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane”. “Adesso inizia una nuova avventura, di nuovo nella famiglia bianconera:, Simone, e buon lavoro!” aggiunge in conclusione la. SportFace.

Advertising

juventusfc : Ufficiale | Simone Padoin entra nello staff di Mister Allegri! - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Padoin torna alla @juventusfc: farà parte dello staff di Allegri ?????? - JuventusFCYouth : UFFICIALE #Under23 | Capellini in prestito al Mirandes ?? ?? - nvcxaz : RT @juventusfc: Ufficiale | Simone Padoin entra nello staff di Mister Allegri! - SerafinoApAcHe : RT @juventusfc: Ufficiale | Simone Padoin entra nello staff di Mister Allegri! -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus ufficiale

Tuttosport

... 'Siamo orgogliosi che Technogym sia stata scelta per l'ottava volta come fornitoredelle ... tra cui, Milan, Inter, i team di Formula 1 di Ferrari e McLaren, il rinomato Pga Golf ...Calciomercato, l'indizio sul futuro di Giorgio Chiellini arriva direttamente dal sitobianconero: che fa il capitano? Non passa nulla inosservato, o intentato, quando si parla di. ...Stando al Messaggero, l’obiettivo numero uno di Inzaghi per completare l’attacco resterebbe Keita Balde. L’allenatore ha conservato un ottimo rapporto con il senegalese dopo ...Simone Padoin torna alla Juventus in qualità di collaboratore tecnico di mister Massimiliano Allegri, ora è ufficiale ...