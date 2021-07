Juventus | programmato l’incontro per il rinnovo di Dybala | le ultime

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’agente di Paulo, Jorge Antun, è atteso all’inizio della prossima settimana a Torino per discutere delcon la Juve Laaccelera per ildi Paulo. Come raccolto dalla redazione dinews24.com, all’inizio della prosisma settimana è atteso a Torino Jorge Antun, agente del numero dieci. Sarà l’occasione ovviamente per fare il punto sul futuro del fantasista argentino e sul prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2022. C’è la volontà di entrambe le parti di arrivare ad una fumata bianca, connuovamente ...

... la, protagonista al Brianteo il prossimo 31 luglio. Un po' come dire che il Monza è pronto a diventare un protagonista del calcio italiano, proprio come hainsieme all'...... la, protagonista al Brianteo il prossimo 31 luglio. Un po' come dire che il Monza è pronto a diventare un protagonista del calcio italiano, proprio come hainsieme all'...La Juventus e Paulo Dybala trattano il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022: l'agente dell'argentino è atteso a Torino tra lunedì e martedì.L’agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, è atteso all’inizio della prossima settimana a Torino per discutere del rinnovo con la Juve La Juventus accelera per il rinnovo di Paulo Dybala. Come raccolto da ...