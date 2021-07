Juventus, Paratici tenta lo sgambetto (Di giovedì 22 luglio 2021) Il lavoro di Fabio Paratici al Tottenham continua senza sosta. Dopo aver definito anche se non ancora ufficializzato l’acquisto di Pierluigi Gollini, il direttore sportivo degli spurs sta lavorando per un giovane giocatore che ha stregato tutti a Euro 2020. Stiamo parlando di Mikkel Damsgaard. Il suo cartellino è di proprietà della Sampdoria e Massimo Ferrero chiede tanto per lasciarlo partire. La Juventus lo vuole Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di una Juventus forte su Mikkel Damsgaard. La vecchia signora non avendo molta liquidità a disposizione aveva pensato ad uno scambio con Federico Bernardeschi conguaglio in ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 luglio 2021) Il lavoro di Fabioal Tottenham continua senza sosta. Dopo aver definito anche se non ancora ufficializzato l’acquisto di Pierluigi Gollini, il direttore sportivo degli spurs sta lavorando per un giovane giocatore che ha stregato tutti a Euro 2020. Stiamo parlando di Mikkel Damsgaard. Il suo cartellino è di proprietà della Sampdoria e Massimo Ferrero chiede tanto per lasciarlo partire. Lalo vuole Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di unaforte su Mikkel Damsgaard. La vecchia signora non avendo molta liquidità a disposizione aveva pensato ad uno scambio con Federico Bernardeschi conguaglio in ...

