Juventus | la seconda maglia è UFFICIALE… ed è bellissima FOTO

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 22 luglio 2021) Adidas ha presentato ladellaper la stagione 2021/2022. Il giocatore scelto per il lancio è uno dei più rappresentativi della rosa, pur essendo ancora in dubbio la sua permanenza in bianconero., la nuovaè stupenda! Dybala l’atleta scelto da Adidas per il lancio Stiamo parlando di Paulo Dybala, che in un post di poche ora fa davanti alla macchinagrafica posa con una splendidanera con linee arancio, divisa away della prossima stagione. Questo il tweet dell’azienda ...