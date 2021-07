Juventus, il gradito ritorno per dare una mano ad Allegri (Di giovedì 22 luglio 2021) Simone Padoin sarà nello staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri. A renderlo noto è la Juventus con un comunicato. Il mantra della Juventus è: “Vincere è l’unica cosa che conta”, e la dirigenza bianconera per tornare a puntare alla vittoria dello Scudetto e della Champions League ha richiamato Massimiliano Allegri sulla panchina juventina. La squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 luglio 2021) Simone Padoin sarà nello staff tecnico guidato da Massimiliano. A renderlo noto è lacon un comunicato. Il mantra dellaè: “Vincere è l’unica cosa che conta”, e la dirigenza bianconera per tornare a puntare alla vittoria dello Scudetto e della Champions League ha richiamato Massimilianosulla panchina juventina. La squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

