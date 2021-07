(Di giovedì 22 luglio 2021) Laaspetta, che intanto si rilassa e si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme a. Sole, relax e sorrisi, per i due è ancora tempo di non pensare ad altro. Alla Continassa ...

Advertising

sportli26181512 : Juve, la dedica di #Ronaldo per Georgina diventa social: Il portoghese, atteso alla Continassa da Allegri nei pross… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve dedica

Corriere dello Sport

Laaspetta Ronaldo , che intanto si rilassa e si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme a Georgina . Sole, relax e sorrisi, per i due è ancora tempo di non pensare ad altro. Alla Continassa CR7 è ...... per il suo compleanno , il sindaco gli ha regalato la fascia tricolore con ladi tutta la ... Ci vediamo presto, così guardiamo una partita dellainsieme". Davide è diventato un grande ...Il portoghese, atteso alla Continassa da Allegri nei prossimi giorni, si gode la vacanza con la sua metà e fa il romantico ...Un graditissimo ritorno nel gruppo della Juve. Si tratta di Simone Padoin, che da oggi è ufficialmente parte dello staff tecnico, in qualità ...