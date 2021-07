Justine Maillot | chi è l’attivista di Zero Waste Europe

(Di giovedì 22 luglio 2021)è solo una dei tanti membri dell’iniziativa, che si occupa di riprogettare il sistema dei rifiuti nell’UE.è conosciuta per essere la “Consumption & Production Campaigner” e la coordinatrice del progetto, che da anni si batte per il riutilizzo e il recupero di prodotti, imballaggi e materiali senza bruciarli e senza scarichi nel suolo, nell’acqua o nell’aria che minaccino l’ambiente o la salute umana. ...

Tra i protagonisti, Vicky Cann e Olivier Hoedeman del Corporate Europe Observatory , l'Ente europeo che "sorveglia" le lobby,dell'Ong Zero Waste Europe e Gaelle Haut della ...Giovedì 22 luglio alle 23 su Rai Due andrà in onda "Plastic war" di Rai Documentari, un viaggio tra le lobby della plastica, gli interessi delle grandi aziende, lo scempio ambientale.Un sistema economico malato nel quale vige la cultura dello scarto, un'economia che uccide, con 396 milioni di tonnellate di plastica vergine prodotte su scala globale ogni anno. Prima di entrare ...