Julie Gautier | l’apneista che danza sott’acqua

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Julie Gautier

Marie Claire

Qui si sono esibite grandi artiste della danza subacquea in apnea come Dada Li ePer la prima volta Y - 40 si è aperta ai media si sono esibite, diventata famosa per i video subacquei come Runnin' di Beyoncè e protagonista di Narcissus, l'ultimo lavoro della regista ...A Montegrotto Terme c’è la piscina dei record: Y-40, la più profonda al mondo. Ma la sua, è anche una storia che parla di trasformazione e resilienza. A Montegrotto Terme, in provincia di Padova, arri ...Ha adorato la coreografia di Joaquin Phoenix in Joker ed è stata rapita dalla lettura di Children of the Sea, un manga scritto e illustrato da Daisuke Igarashi, che mostra la vita tra umani e animali ...