Jordan Peele: svelato il titolo del suo nuovo film grazie al poster (Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovo film diretto da Jordan Peele ha ora un titolo ufficiale: Nope, come svelato dal poster dell'atteso progetto. Jordan Peele è tornato alla regia e il suo nuovo film ha ora, grazie al poster ufficiale, un titolo: Nope. L'immagine promozionale mostra una cittadina isolata tra colline e monti, mentre nel cielo c'è una nuvola enigmatica. I protagonisti di Nope saranno Steven Yeun, Keke Palmer e Daniel Kaluuya che ritorna a recitare in un lungometraggio ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildiretto daha ora unufficiale: Nope, comedaldell'atteso progetto.è tornato alla regia e il suoha ora,alufficiale, un: Nope. L'immagine promozionale mostra una cittadina isolata tra colline e monti, mentre nel cielo c'è una nuvola enigmatica. I protagonisti di Nope saranno Steven Yeun, Keke Palmer e Daniel Kaluuya che ritorna a recitare in un lungometraggio ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jordan Peele: svelato il titolo del suo nuovo film grazie al poster - closuretays : jordan peele sta tornando… con daniel kaluuya… e quando vedrò quel film… i pianeti si allineeranno.. rewatch di get out? - hiddlestovn : a me non piacciono un granché i film di jordan peele zero hype per il prossimo ma in prima fila per steven yeun - 3cinematographe : Nope: #JordanPeele svela la data di uscita ed il cast del suo nuovo film - moviestruckers : #Nope è il titolo del nuovo film di #JordanPeele, in arrivo a luglio 2022 -