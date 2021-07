J Lord | «La musica mi ha guarito»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 luglio 2021) A quasi 18 anni, J Lord sente di essere un bambino cresciuto troppo in fretta: «Pensare troppo come un adulto ti porta a essere troppo serio e rigido nell’affrontare le cose» spiega il rapper che, per concentrarsi sulla sua carriera musicale, ha scelto di mettere in stand-by la scuola per riprenderla in autunno e frequentarla in forma privata. Nel frattempo, però, Johnson Lord, il suo vero nome, nato in Italia da genitori ghanesi, si gode il successo guardando al futuro con ottimismo e voglia di fare. Tanti auguri a me, il suo ultimo singolo prodotto da Dat Boi Dee, gli ha permesso di raggiungere una nuova consapevolezza personale e artistica in attesa del suo album d’esordio, ed è proprio da qui che decidiamo di partire: dalle candeline di una torta che celebra una vita che, certe volte, J Lord sente di «aver vissuto a metà».