Italia, vaccini: superati i 63 milioni di somministrazioni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di giovedì 22 luglio 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute.

Governo, bar e ristoranti con obbligo green pass da lunedì. Ma basterà 1 dose L'Esecutivo ha deciso, entrerà in vigore da subito. Da settembre le restrizioni saranno ancora più rigide. Verso il sì anche per treni e aerei ...

Una dose singola basta a proteggerci dalla variante Delta? Il Green Pass 'leggero' è sufficiente per tornare alla socialità in ...