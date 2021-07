Italia-Usa, patto tra Cingolani e Kerry per il G20 Ambiente (Di giovedì 22 luglio 2021) Prende il via oggi a Napoli la due giorni della ministeriale Ambiente, clima ed energia del G20. Le discussioni inizieranno giovedì mattina in una giornata dedicata all’Ambiente, mentre venerdì a essere protagonisti saranno clima ed energia, per la prima volta uniti in un G20, segnale, questo, di una specifica attenzione alla crisi climatica in corso. L’Italia, presidente di turno del G20, e gli Stati Uniti, che con il presidente Joe Biden hanno rilanciato l’impegno ambientale dopo i quattro anni di Donald Trump, sono pronti ad aumentare i loro contributi finanziari per aiutare i Paesi in via di sviluppo a combattere il cambiamento ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 luglio 2021) Prende il via oggi a Napoli la due giorni della ministeriale, clima ed energia del G20. Le discussioni inizieranno giovedì mattina in una giornata dedicata all’, mentre venerdì a essere protagonisti saranno clima ed energia, per la prima volta uniti in un G20, segnale, questo, di una specifica attenzione alla crisi climatica in corso. L’, presidente di turno del G20, e gli Stati Uniti, che con il presidente Joe Biden hanno rilanciato l’impegno ambientale dopo i quattro anni di Donald Trump, sono pronti ad aumentare i loro contributi finanziari per aiutare i Paesi in via di sviluppo a combattere il cambiamento ...

