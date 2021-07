Ippawards 2021 | le foto più belle scattate con iPhone

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 luglio 2021) La foto più bella dell’anno scattata con un iPhone è del giornalista rumeno Istvan Kerekes: uno scatto fatto con un iPhone 7 in Transilvania, a due pastori che in un paesaggio industriale innevato e desolato tengono in braccio con dolcezza una coppia di agnelli. È il vincitore del Grand Prize degli iPhone Photography Awards 2021: il più ambito tra i premi del concorso più celebre per chi racconta il mondo con l’obiettivo di un device Apple. IPPAWARDS 2021 -Grand Prize WinnerIstvan KerekesRomaniaTransylvanian ShepherdsLocation: Targu Mures, TransylvaniaShot on iPhone 7