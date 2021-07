Intesa Sanpaolo rinnova l’offerta mutui per i giovani under 36 (Di giovedì 22 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo rinnova l’offerta di mutui per i giovani riservando alla clientela under 36 nuove proposte per incoraggiare l’acquisto della prima casa, secondo quanto previsto anche dal Decreto Sostegni-bis. Si tratta di una serie di misure a sostegno dei giovani interessati all’acquisto della prima abitazione, che non abbiano compiuto 36 anni e con ISEE inferiore a 40.000 euro. La normativa ha introdotto l’esenzione dalle imposte per l’acquisto della prima casa (registro, ipotecaria e catastale) e dall’imposta sostitutiva sull’atto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) –diper iriservando alla clientela36 nuove proposte per incoraggiare l’acquisto della prima casa, secondo quanto previsto anche dal Decreto Sostegni-bis. Si tratta di una serie di misure a sostegno deiinteressati all’acquisto della prima abitazione, che non abbiano compiuto 36 anni e con ISEE inferiore a 40.000 euro. La normativa ha introdotto l’esenzione dalle imposte per l’acquisto della prima casa (registro, ipotecaria e catastale) e dall’imposta sostitutiva sull’atto ...

Advertising

MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo rinnova l’offerta di mutui per i giovani riservando alla clientela under 36 nu… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Intesa Sanpaolo rinnova l’offerta mutui per i giovani under 36 -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Intesa Sanpaolo rinnova l’offerta mutui per i giovani under 36 - - CorriereCitta : Intesa Sanpaolo rinnova l’offerta mutui per i giovani under 36 - ItaliaNotizie24 : Intesa Sanpaolo rinnova l’offerta mutui per i giovani under 36 -