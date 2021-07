Intesa del governo sui ristori alle discoteche (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – “Ne abbiamo discusso nel Consiglio dei ministri e c’è accordo pieno a risarcire le discoteche”. E’ la rassicurazione del premier Mario Draghi dopo le novità sul green pass volute dal governo e annunciate nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, insieme alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Secondo le ultime disposizioni governative, le discoteche rimarranno ancora chiuse. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA – “Ne abbiamo discusso nel Consiglio dei ministri e c’è accordo pieno a risarcire le”. E’ la rassicurazione del premier Mario Draghi dopo le novità sul green pass volute dale annunciate nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, insieme alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Secondo le ultime disposizioni governative, lerimarranno ancora chiuse. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Intesa del Milan, Kessie verso il rinnovo? L'indizio che fa sperare i tifosi Paolo Maldini e Frederic Massara sono ottimisti sul raggiungimento di un'intesa totale con il ... Nonostante sia concentrato sul fare del suo meglio per la nazionale, non ha mancato di rivolgere un ...

Non solo Gollini, il Tottenham spinge per Romero: nuova offerta di Paratici L'intesa con l'entourage del giocatore è già stata trovata, per lui è pronto un contratto fino al 2026 con opzione per un ulteriore anno . Discorso aperto, con ottimismo per chiudere a breve: dopo ...

Intesa del governo su ristori a discoteche - Ultima Ora Agenzia ANSA Intesa del governo sui ristori alle discoteche ROMA - "Ne abbiamo discusso nel Consiglio dei ministri e c'è accordo pieno a risarcire le discoteche". E' la rassicurazione del premier Mario Draghi dopo ...

Calciomercato Serie A bollente, tutte le trattative. Caldi giorni di mercato accompagnano gli ultimi giorni afosi di Luglio. Alcune squadre sono più attive di altre che sono in cerca della giusta offerta per affondare il colpo.

