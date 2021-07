Inter, Braconaro: «Eriksen? In Serie A solo rimuovendo il defibrillatore» (Di giovedì 22 luglio 2021) Eriksen torna a giocare in Serie A? Lo ha dichiarato a Radio KissKiss Napoli Francesco Braconaro, membro del Comitato tecnico-scientifico della Figc Francesco Braconaro, membro del comitato tecnico scientifico della FIGC, ha parlato della situazione di Christian Eriksen: dopo lo spaventoso malore ad Euro 2020, al danese è stato impiantato un defibrillatore. Braconaro fa il punto sull’idoneità per i parametri della Serie A: ecco le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. «Da noi Eriksen non potrebbe avere l’idoneità. Se al calciatore verrà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021)torna a giocare inA? Lo ha dichiarato a Radio KissKiss Napoli Francesco, membro del Comitato tecnico-scientifico della Figc Francesco, membro del comitato tecnico scientifico della FIGC, ha parlato della situazione di Christian: dopo lo spaventoso malore ad Euro 2020, al danese è stato impiantato unfa il punto sull’idoneità per i parametri dellaA: ecco le sue dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. «Da noinon potrebbe avere l’idoneità. Se al calciatore verrà ...

