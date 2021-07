Inter | ag Lazaro | «Benfica? Ipotesi interessante | ma ci sono anche altre big…»

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’agente di Valentinoha parlato della situazione relativa all’esterno austriaco in uscita dall’Max Hagmayr, agente di Valentino, ha parlato ai microfoni di O Jogo della situazione del suo assistito in uscita dall’e che piace al. «? Non voglio parlarne troppo, non è il momento giusto. C’è sempre una possibilità, ma cimolti altri club importantiessati. Quella delè un’essante, ma ogni trattativa al momento è lontana dall’essere ...

Sul fronte uscite sono attese novità anche pere Pinamonti . Il primo ha detto no al Benfica , mentre il giovane attaccante è stato offerto a tre società. L'ostacolo, come è noto, resta il suo ...L'vuole iniziare a mettere i primi tasselli per la prossima stagione. Innanzitutto va chiusa la ... Esposito, Males...) e Nainggolan o, ma senza dimenticare chi ha ingaggi pesanti come ...Resta ancora tutto da decifrare il futuro sportivo di Valentino Lazaro, tornato alla base dopo un anno in prestito al Borussia Monchengladbach. Sul tema anche il suo agente, Max Hagmayr, preferisce no ...Il giocatore austriaco ha manifestato per bocca del suo agente di voler restare all’Inter (leggi QUI) ma non sembra rientrare nei piani di Inzaghi e della società. Per Lazaro il Benfica come possibile ...