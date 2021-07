Instagram ha introdotto la traduzione automatica del testo nelle storie

(Di giovedì 22 luglio 2021) La nuova funzione di(foto:)Vi chiedete sempre cosa abbia scritto quel ragazzo asiatico conosciuto in Erasmussuema siete troppo pigri per googlarlo tra uno scorrimento e l’altro?adesso ha quello che fa per voi, e forse per molti. Il social ha infatti appenala possibilità di tradurre istantaneamente ilche compare. Quando viene rilevata una lingua straniera in una storia comparirà l’opzione ...

Advertising

CittaCastello : Nei giorni scorsi è stato dimesso dall'ospedale di Città di Castello il primo paziente cui è stato impiantato con s… - andreatemplari : Instagram all'inizio di questa settimana ha introdotto una nuova funzione 'Security Checkup' che mira a proteggere… -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram introdotto

Wired.it

Per le app multimediali, Huawei haAV Pipeline Kit con pipeline preimpostate per la ... Iscriviti subito al nostro canale! Perché? Foto, video, backstage e contenuti esclusivi!haun'impostazione per controllare i contenuti sensibili nella scheda Esplora . Facebook infatti ha annunciato una nuova impostazione che consente di limitare la quantità di ...Come funziona il Controllo dei contenuti sensibili su Instagram? Il social accoglie una novità per aiutare gli utenti in difficoltà ...Ora possiamo guardare e capire tutte le Storie Instagram del mondo: la piattaforma le traduce per noi, come già fa con altri tipi di contenuto.