Inps | per le nuove pensioni delle donne 498 euro in meno rispetto agli uomini

ROMA – Le nuove pensioni liquidate agli uomini nei primi sei mesi del 2021 hanno avuto un importo medio di 1.429 euro, superiore di 498 euro all'importo medio delle pensioni liquidate nello stesso periodo alle donne (931 euro). E' quanto emerge dal Monitoraggio sui flussi di pensionamento nei primi sei mesi del 2021 pubblicato dall'Inps. Per i maschi c'è un alto numero di pensioni anticipate (79.935 per 2.104 euro medi) basate sugli anni di contributi e un basso numero di ...

