“Innamorato pazzo”, Adriano Celentano e Ornella Muti non fu solo film stasera in tv (Di giovedì 22 luglio 2021) L’autobus è fermo. L’autista legge il giornale. Ma, alla richiesta di Ornella Muti di partire, Adriano Celentano innesca la marcia al famoso ’29’; inverte rotta, curva verso Fontana di Trevi, passando per Via dei Coronari quasi senza uscirvi. È la scena del film “Innamorato pazzo“, stasera in tv. Una di quelle cult, non solo per chi è tesserato Atac, ma per gli amanti della giovane coppia. È l’inizio di un innamoramento, recitato nel film. Ma tradiscono la passione, di quelle vere, gli occhi di Barnaba, il ‘tranviere‘, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) L’autobus è fermo. L’autista legge il giornale. Ma, alla richiesta didi partire,innesca la marcia al famoso ’29’; inverte rotta, curva verso Fontana di Trevi, passando per Via dei Coronari quasi senza uscirvi. È la scena del“,in tv. Una di quelle cult, nonper chi è tesserato Atac, ma per gli amanti della giovane coppia. È l’inizio di un innamoramento, recitato nel. Ma tradiscono la passione, di quelle vere, gli occhi di Barnaba, il ‘tranviere‘, ...

Advertising

Stasera_in_TV : RETE 4: (21:27) Innamorato pazzo (Film) #StaseraInTV 22/07/2021 #PrimaSerata #innamoratopazzo @Rete4 - OnlyPopPlease1 : RT @IOdonna: Innamorato pazzo in tv: la passione tra Adriano Celentano e Ornella Muti, non solo nel film - IvanAdvance : Innamorato pazzo - GuidaTVPlus : 22-07-2021 21:31 #Rete4 Innamorato pazzo #FilmCommedia,Romantico #StaseraInTV - IOdonna : Innamorato pazzo in tv: la passione tra Adriano Celentano e Ornella Muti, non solo nel film -