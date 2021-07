Inghilterra, Shaw ha giocato mezzo Europeo con una costola rotta (Di giovedì 22 luglio 2021) L’uomo che per circa 70 minuti, con un suo gol, stava facendo piombare l’Italia nella disperazione e regalando un sogno alla sua Nazionale, Luke Shaw, ha giocato mezzo Europeo con una costola rotta. A riportarlo è il Telegraph che afferma come il difensore del Manchester United, si sarebbe fatto male durante gli quarti di finale, nella gara contro la Germania. Un infortunio sorprendente se si pensa allo straordinario rendimento del giocatore. Shaw ha giocato contro Ucraina, Danimarca e Italia da infortunato. Nessuno però sapeva niente ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) L’uomo che per circa 70 minuti, con un suo gol, stava facendo piombare l’Italia nella disperazione e regalando un sogno alla sua Nazionale, Luke, hacon una. A riportarlo è il Telegraph che afferma come il difensore del Manchester United, si sarebbe fatto male durante gli quarti di finale, nella gara contro la Germania. Un infortunio sorprendente se si pensa allo straordinario rendimento delre.hacontro Ucraina, Danimarca e Italia da infortunato. Nessuno però sapeva niente ...

