India, è allarme 'fungo nero': 45.000 contagi in due mesi e 4.200 decessi. Dichiarato stato di epidemia (Di giovedì 22 luglio 2021) Il '' continua a terrorizzare l'. Sono oltre 45.000 i casi della cosiddetta malattia del 'fungo nero' negli ultimi due mesi nel Paese con un totale di 4.200 decessi. La , questo il suo nome ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 luglio 2021) Il '' continua a terrorizzare l'. Sono oltre 45.000 i casi della cosiddetta malattia del '' negli ultimi duenel Paese con un totale di 4.200. La , questo il suo nome ...

Advertising

Gazzettino : India, è allarme 'fungo nero': 45.000 contagi in due mesi e 4.200 decessi. Dichiarato stato di epidemia - enribarillari : Esempio di giornalismo, quelli che ci dicono come ci dobbiamo curare 'La mucormycosis, questo il nome scientifico d… - DavideTedesco74 : RT @La7tv: #inonda L'allarme lanciato da Walter Ricciardi: 'La variante delta ha un po' compromesso la protezione contro il virus. In quest… - InOndaLa7 : RT @La7tv: #inonda L'allarme lanciato da Walter Ricciardi: 'La variante delta ha un po' compromesso la protezione contro il virus. In quest… - _carIotta : RT @La7tv: #inonda L'allarme lanciato da Walter Ricciardi: 'La variante delta ha un po' compromesso la protezione contro il virus. In quest… -