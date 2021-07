Indagine TaskRabbit | gli italiani sono esperti di fai da te | ma il 63% chiama il professionista se il rubinetto perde

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il lockdown ha confermato la passione degliper il fai da te: 4 su 10, già prima della pandemia, non simai tirati indietro a sporcarsi le mani, infatti, solo il 10% si è appassionato al bricolage negli ultimi mesi e, durante il periodo di confinamento, soltanto il 14% si è cimentato per la prima volta nel montaggio mobili, il 14% nelle riparazioni idrauliche, il 13% in quelle elettriche e il 12% nella tinteggiatura delle pareti. Questo è quanto emerge dall’di MPS Research per, la piattaforma di problem-solving che incrocia domanda e offerta nel fai da te, che ha analizzato il rapporto ...