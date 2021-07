“Incredibile!”. Vite al limite, la drastica trasformazione di Marla: pesava 350 kg… Oggi è un’altra persona (Di giovedì 22 luglio 2021) La sua storia aveva fatto commuovere non poco a ‘Vite al limite’. Parliamo di Marla, la donna che fu protagonista della trasmissione che si occupa di persone obese, circa 8 anni fa. Il suo percorso, come tutti quelli che partecipano al programma, è durato circa un anno. Il dottor Nowzaradan si è prodigato molto per cercare di restituire alla donna una vita normale, e un fisico accettabile. Marla McCants. Entrata a far parte del programma di Real Time nel corso della terza stagione, Marla aveva un peso iniziale che superava i 350 kg. La sua storia, come abbiamo detto, era particolarmente drammatica e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) La sua storia aveva fatto commuovere non poco a ‘al’. Parliamo di, la donna che fu protagonista della trasmissione che si occupa di persone obese, circa 8 anni fa. Il suo percorso, come tutti quelli che partecipano al programma, è durato circa un anno. Il dottor Nowzaradan si è prodigato molto per cercare di restituire alla donna una vita normale, e un fisico accettabile.McCants. Entrata a far parte del programma di Real Time nel corso della terza stagione,aveva un peso iniziale che superava i 350 kg. La sua storia, come abbiamo detto, era particolarmente drammatica e ...

