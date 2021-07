Incidente Capri, il bilancio: una vittima e 28 feriti, coinvolti anche quattro turisti stranieri (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (N) – E’ di una vittima – l’autista del minibus precipitato, di cui non sono ancora state rese note le generalità – e di 28 feriti registrati al pronto soccorso dell’ospedale di Capri il bilancio dell’Incidente verificatosi stamattina. Per la maggior parte si tratta di persone ferite in modo lieve, che non si trovavano sull’automezzo ma sono state investite da detriti provocati dalla caduta. Quelli in condizioni più gravi sono i passeggeri del minibus. Due dei feriti, tra cui un ragazzo, sono già stati trasferiti in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(N) – E’ di una– l’autista del minibus precipitato, di cui non sono ancora state rese note le generalità – e di 28registrati al pronto soccorso dell’ospedale diildell’verificatosi stamattina. Per la maggior parte si tratta di persone ferite in modo lieve, che non si trovavano sull’automezzo ma sono state investite da detriti provocati dalla caduta. Quelli in condizioni più gravi sono i passeggeri del minibus. Due dei, tra cui un ragazzo, sono già stati trasin ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una persona è deceduta in seguito all'incidente del minibus precipitato a Capri. Secondo quanto accertato dalla Pol… - SkyTG24 : A #Capri un minibus è precipitato ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica. Ci sono dei f… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Capri, incidente minibus. La titolare dello stabilimento: «È rotolato giù, poteva andare peggio» - rep_napoli : Capri, incidente a Marina Grande: soccorsi i feriti, morto per un infarto l'autista del minibus uscito fuori strada… -