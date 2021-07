Incentivi auto | semaforo verde dal Senato ai nuovi bonus Ecco a quali categorie andranno

(Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo il si della Camera, arrivato la scorsa settimana, anche ilha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis, sul quale il governo aveva posto la fiducia, con 213 voti a favore, 28 contrari e un’astensione. Il decreto entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, tra le diverse misure in esso contenute, c’è anche quella che prevede il rifinanziamento deglistatali all’. Che serviranno sia a sostenere il mercato, anche quello del lavoro, che a creare (si spera) le condizioni per la transizione verso una mobilità più green. Complessivamente, lo stanziamento è pari ...

TORNANO GLI, ANCHE SULL'USATO - Sono stanziati 350 milioni per l'ecobonus, prorogato al 31 dicembre 2021. Gli aiuti vanno anche alleusate Euro 6 con contestuale rottamazione.Il nuovo bonusè attivo. Con la conversione in legge del Decreto Sostegni bis è stato rifinanziato il programma diall'acquisto dia basso impatto ambientale. Può essere fruito entro il 31 dicembre 2021. Per il nuovo bonusè prevista una dote finanziaria di 350 milioni di euro (ecobonus) fino ...ROMA. – Il decreto Sostegni bis ottiene la fiducia al Senato e diventa legge, portando con sé oltre 40 miliardi di interventi a favore dell’economia danneggiata dal Covid. Le misure messe a punto dal ...Il decreto Sostegni bis ottiene la fiducia al Senato e diventa legge: oltre 40 miliardi di interventi per sostenere l'economia danneggiata dal Covid, tra cui vitali aiuti per l'industria dell'auto. Se ...