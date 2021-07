Inaugurazione stadio Maradona, lite ADL- comune, pagano solo i tifosi (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Inaugurazione dello stadio Maradona ha scatenato l’ennesima lite tra il comune di Napoli e il presidente De Laurentiis. durissimo scambio di accuse tra le parti. il Napoli afferma che la società è stata tenuta fuori dall’organizzazione dell’evento, e che il patron De Laurentiis non sia stato invitato. Il comune tramite l‘assessore Sgambati afferma esattamente l’opposto accusando il patron del Napoli di non voler partecipare all’evento in memoria di Maradona: “Il presidente De Laurentiis soffre di un’amnesia galoppante oppure gioca ad un doppio tavolo. Non più tardi di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 luglio 2021) L’delloha scatenato l’ennesimatra ildi Napoli e il presidente De Laurentiis. durissimo scambio di accuse tra le parti. il Napoli afferma che la società è stata tenuta fuori dall’organizzazione dell’evento, e che il patron De Laurentiis non sia stato invitato. Iltramite l‘assessore Sgambati afferma esattamente l’opposto accusando il patron del Napoli di non voler partecipare all’evento in memoria di: “Il presidente De Laurentiis soffre di un’amnesia galoppante oppure gioca ad un doppio tavolo. Non più tardi di ...

ContropiedeA : Il 29 luglio è la data scelta per inaugurare lo Stadio e la statua di Maradona ma il Napoli è assente - napolipiucom : ?? INAUGURAZIONE STADIO MARADONA, LITE ADL- COMUNE, PAGANO SOLO I TIFOSI #ForzaNapoliSempre #napoli - Spazio_Napoli : De Laurentiis voleva rinviare l'inaugurazione del Maradona per far arrivare i tifosi ma ciò non sarà possibile per… - _SiGonfiaLaRete : Stadio #Maradona: è scontro tra comune e SSC #Napoli! #FabianRuiz, #Spalletti ipotizza un cambio ruolo… - MarcoDiMaro : Sulla questione dell'inaugurazione dello statua di Maradona all'estero dello stadio vorrei dire 2 cose: 1) Mancano… -