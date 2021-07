In ricordo di Nicolò Amato, l’uomo che seppe davvero portare lo Stato all’interno delle carceri (Di giovedì 22 luglio 2021) Caro Direttore, oggi per me è “dies nigro signando lapillo”, è una giornata tra le più tristi. Alcune ore fa avevo appreso da una cara amica, come me componente del Centro Europeo di Studi Penitenziari di Roma (www.cesp-europa.org), la notizia della morte di Nicolò Amato, un’icona enorme nella mia piccola storia umana e professionale. Era Stato il mio “Capo”, con lui ebbi anche qualche scontro a causa della mia inesperienza professionale, irruenza e giovane età, ma seppe sempre mostrarsi comprensivo e capace di sorridere. Era “diretto” il mio Capo, conosceva il diritto, ma sapeva anche leggere dietro le righe, dietro le ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021) Caro Direttore, oggi per me è “dies nigro signando lapillo”, è una giornata tra le più tristi. Alcune ore fa avevo appreso da una cara amica, come me componente del Centro Europeo di Studi Penitenziari di Roma (www.cesp-europa.org), la notizia della morte di, un’icona enorme nella mia piccola storia umana e professionale. Erail mio “Capo”, con lui ebbi anche qualche scontro a causa della mia inesperienza professionale, irruenza e giovane età, masempre mostrarsi comprensivo e capace di sorridere. Era “diretto” il mio Capo, conosceva il diritto, ma sapeva anche leggere dietro le righe, dietro le ...

